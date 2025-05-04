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Соболенко в третий раз выиграла турнир в Мадриде. Больше побед — только у Надаля

Соболенко в третий раз выиграла турнир в Мадриде. Больше побед — только у Надаля
Арина Соболенко
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Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко в третий раз в своей карьере одержала победу на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она получала титул в 2021, 2023 и 2025 годах.

Больше побед на кортах в Мадриде с момента основания мужского турнира в 2002 году добыл только испанец Рафаэль Надаль. В активе экс-теннисиста пять титулов мадридского «Мастерса», которые были завоёваны в 2005, 2010, 2013, 2014 и 2015 годах.

Накануне, в финальном матче турнира в Мадриде Арина Соболенко обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Для Соболенко титул в Мадриде стал 20-м в карьере и третьим в текущем сезоне.

Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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