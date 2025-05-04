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Арина Соболенко в этом сезоне не отдала ни одного сета соперницам из топ-10

Арина Соболенко в этом сезоне не отдала ни одного сета соперницам из топ-10
Арина Соболенко и Ига Швёнтек
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Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко в текущем сезоне не отдала ни одного сета соперницам из топ-10 рейтинга.

Спортсменка из Беларуси за последнее время в двух сетах обыграла американку Кори Гауфф, итальянку Жасмин Паолини, Джессику Пегулу и Чжэн Циньвэнь.

Накануне в финальном матче турнира в Мадриде Арина Соболенко обыграла четвёртую ракетку мира американскую теннисистку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Для белорусской спортсменки титул в Мадриде (Испания) стал 20-м в карьере и третьим в текущем сезоне. Она также в третий раз за свою карьеру выиграла турнир в испанской столице.

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