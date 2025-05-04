Гауфф: уезжаю из Мадрида с высоко поднятой головой и большой мотивацией

Чемпионка US Open — 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала пост на личной странице в социальных сетях по итогам турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Спасибо, Мадрид. Не на такой исход я надеялась, но есть чем гордиться. Уезжаю отсюда с высоко поднятой головой и большой мотивацией, чтобы работать ещё усерднее, чтобы в следующий раз выступить лучше», — написала Гауфф на личной странице в социальных сетях.

Вчера, 3 мая, Кори Гауфф потерпела поражение в финале турнира в Мадриде. Она проиграла лидеру мирового рейтинга WTA белоруске Арине Соболенко со счётом 3:6, 6:7.