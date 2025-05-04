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Соболенко стала второй после Уильямс, кому удалось трижды выиграть два разных «тысячника»

Соболенко стала второй после Уильямс, кому удалось трижды выиграть два разных «тысячника»
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала второй теннисисткой в истории, которой удалось по три раза выиграть два разных турнира категории WTA-1000 (проводятся с 2009 года).

Вчера, 3 мая, Соболенко победила на турнире в Мадриде (Испания). Она выигрывала его в 2021, 2023 и 2025 годах. Ещё трижды она завоёвывала титулы в Ухане (Китай) — в 2018, 2019 и 2024 годах.

Ранее это достижение покорялось 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» легендарной американке Серене Уильямс. Она выигрывала в Майами (США) восемь раз, в Риме (Италия) — четыре.

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