Калинская/Кырстя — Кудерметова/Мертенс: во сколько начало, где смотреть финал Мадрида
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Сегодня, 4 мая, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится финальный матч турнира в женском парном разряде, в котором сойдутся пары Анна Калинская (Россия)/Сорана Кырстя (Румыния) и Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия). Игра начнётся не ранее 16:30 мск.
Мадрид — парный разряд (ж). Финал
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сорана Кырстя
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская
Не начался
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Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
В России не ведутся официальные трансляции игр WTA-тура. Матч с участием российских теннисисток Вероники Кудерметовой и Анны Калинской можно посмотреть в тематических сообществах и каналах в социальных сетях, а также на платформе Eurosport Player.
Парный турнир в столице Испании Мадриде проходит с 24 апреля по 4 мая.
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