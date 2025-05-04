Калинская/Кырстя — Кудерметова/Мертенс: во сколько начало, где смотреть финал Мадрида

Сегодня, 4 мая, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится финальный матч турнира в женском парном разряде, в котором сойдутся пары Анна Калинская (Россия)/Сорана Кырстя (Румыния) и Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия). Игра начнётся не ранее 16:30 мск.

В России не ведутся официальные трансляции игр WTA-тура. Матч с участием российских теннисисток Вероники Кудерметовой и Анны Калинской можно посмотреть в тематических сообществах и каналах в социальных сетях, а также на платформе Eurosport Player.

Парный турнир в столице Испании Мадриде проходит с 24 апреля по 4 мая.