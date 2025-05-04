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Калинская/Кырстя — Кудерметова/Мертенс: во сколько начало, где смотреть финал Мадрида

Калинская/Кырстя — Кудерметова/Мертенс: во сколько начало, где смотреть финал Мадрида
Анна Калинская и Вероника Кудерметова
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Сегодня, 4 мая, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится финальный матч турнира в женском парном разряде, в котором сойдутся пары Анна Калинская (Россия)/Сорана Кырстя (Румыния) и Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия). Игра начнётся не ранее 16:30 мск.

Мадрид — парный разряд (ж). Финал
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

В России не ведутся официальные трансляции игр WTA-тура. Матч с участием российских теннисисток Вероники Кудерметовой и Анны Калинской можно посмотреть в тематических сообществах и каналах в социальных сетях, а также на платформе Eurosport Player.

Парный турнир в столице Испании Мадриде проходит с 24 апреля по 4 мая.

Сетка парного разряда турнира в Мадриде
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