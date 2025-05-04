Селиваненко: в Мадриде Соболенко продемонстрировала свой близкий к идеалу теннис

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о победе белорусской теннисистки Арины Соболенко на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания), а также оценил её противостояние с американкой Кори Гауфф.

«Арина в Мадриде провела все матчи на самом высоком уровне, продемонстрировав свой близкий к идеалу теннис. Да и в целом Мадрид в последние годы стал её турниром.

Что касается вопроса про «новое противостояние» с Коко, то оно в принципе уже просматривалось изначально. Так же как и все матчи с участием остальных лидеров и тех, кто на ближайших подступах к вершине», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.