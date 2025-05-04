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Селиваненко: в Мадриде Соболенко продемонстрировала свой близкий к идеалу теннис

Селиваненко: в Мадриде Соболенко продемонстрировала свой близкий к идеалу теннис
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о победе белорусской теннисистки Арины Соболенко на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания), а также оценил её противостояние с американкой Кори Гауфф.

Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Арина в Мадриде провела все матчи на самом высоком уровне, продемонстрировав свой близкий к идеалу теннис. Да и в целом Мадрид в последние годы стал её турниром.

Что касается вопроса про «новое противостояние» с Коко, то оно в принципе уже просматривалось изначально. Так же как и все матчи с участием остальных лидеров и тех, кто на ближайших подступах к вершине», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

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