Селиваненко: в Мадриде Соболенко продемонстрировала свой близкий к идеалу теннис
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о победе белорусской теннисистки Арины Соболенко на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания), а также оценил её противостояние с американкой Кори Гауфф.
Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Арина в Мадриде провела все матчи на самом высоком уровне, продемонстрировав свой близкий к идеалу теннис. Да и в целом Мадрид в последние годы стал её турниром.
Что касается вопроса про «новое противостояние» с Коко, то оно в принципе уже просматривалось изначально. Так же как и все матчи с участием остальных лидеров и тех, кто на ближайших подступах к вершине», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.
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