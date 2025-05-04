Медведев, Рублёв и Синнер заявились на турнир АТР-500 в немецком Галле

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв заявились на травяной турнир категории АТР-500 в Галле (Германия).

Вместе с ними в заявке оказались первая ракетка мира Янник Синнер (Италия), второй номер рейтинга Александр Зверев и Ян-Леннард Штруфф (оба — Германия), Хуберт Хуркач (Польша), Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим (оба — Канада).

Победителем турнира в Галле в 2024 году стал Янник Синнер. В финале он обыграл польского теннисиста Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2). Лучшим из россиян в истории соревнований является Евгений Кафельников, который брал титул трижды (1997-1998, 2002 годы).