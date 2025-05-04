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Соболенко: как-то тренировалась с Рублёвым, было очень интенсивно. Закончили через 5 минут

Соболенко: как-то тренировалась с Рублёвым, было очень интенсивно. Закончили через 5 минут
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала о совместной тренировке с российским теннисистом Андреем Рублёвым.

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— Вы играли когда-нибудь с кем-то, кто бьёт по мячу сильнее, чем вы?
— Не знаю (смеётся). Может быть, когда я тренировалась с ребятами. Как-то тренировалась с Рублёвым, это было очень интенсивно. Я думала: «Ладно, всё, заканчиваем». Закончили через пять минут, так что…

Иногда ключом является не сила. Вы можете ударить очень сильно, но не в нужную цель. Мужчины, конечно, подают намного сильнее, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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