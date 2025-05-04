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Бойфренд Арины Соболенко отреагировал на победу теннисистки в Мадриде

Бойфренд Арины Соболенко отреагировал на победу теннисистки в Мадриде
Арина Соболенко и Георгиос Франгулис
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Возлюбленный белорусской теннисистки Арины Соболенко бразильский бизнесмен Георгиос Франгулис отреагировал на победу избранницы на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Он опубликовал слова поздравления в социальных сетях.

Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Моя любовь снова это сделала. Я тебя люблю, Арина. Ты чертовски крута!» — написал Франгулис в социальных сетях.

В финале престижного турнира на грунте Арина Соболенко переиграла американскую теннисистку четвёртую ракетку мира Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Для белорусской спортсменки титул в Мадриде (Испания) стал 20-м в карьере и третьим в текущем сезоне. Она также в третий раз за свою карьеру выиграла турнир в испанской столице.

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