Бойфренд Арины Соболенко отреагировал на победу теннисистки в Мадриде
Поделиться
Возлюбленный белорусской теннисистки Арины Соболенко бразильский бизнесмен Георгиос Франгулис отреагировал на победу избранницы на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Он опубликовал слова поздравления в социальных сетях.
Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Моя любовь снова это сделала. Я тебя люблю, Арина. Ты чертовски крута!» — написал Франгулис в социальных сетях.
В финале престижного турнира на грунте Арина Соболенко переиграла американскую теннисистку четвёртую ракетку мира Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Для белорусской спортсменки титул в Мадриде (Испания) стал 20-м в карьере и третьим в текущем сезоне. Она также в третий раз за свою карьеру выиграла турнир в испанской столице.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 мая 2025
-
13:55
-
13:41
-
13:14
-
13:05
-
12:19
-
12:03
-
11:41
-
11:39
-
11:14
-
11:02
-
10:48
-
10:25
-
10:22
-
10:05
-
09:57
-
09:30
-
09:20
-
04:57
-
03:43
-
01:01
-
00:50
-
00:48
-
00:30
-
00:01
- 3 мая 2025
-
23:19
-
23:01
-
22:40
-
22:30
-
22:28
-
22:10
-
22:03
-
22:01
-
21:48
-
21:38
-
21:38