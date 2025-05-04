Даниил Медведев провёл тренировку на площади в Риме перед стартом «Мастерса»

Российский теннисист бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев провёл открытую тренировку на Пьяцца дель Пополо в Риме (Италия). Об этом сообщила пресс-служба римского «Мастерса».

На площади в центре города установили корт с грунтовым покрытием. Медведев вышел на тренировку туда в воскресенье, 4 мая.

«Мастерс» в Риме стартует 7 мая. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл чилийского спортсмена Николаса Харри со счётом 6:4, 7:5. Даниил Медведев тогда дошёл до четвёртого круга, уступив американцу Томми Полу со счётом 1:6, 4:6.