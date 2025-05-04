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«Монстр!» Тренер Соболенко — о победе Арины на турнире в Мадриде

«Монстр!» Тренер Соболенко — о победе Арины на турнире в Мадриде
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Джейсон Стейси, тренер по физподготовке трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, отреагировал на победу теннисистки на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Всегда борешься и всегда находишь выход! Особенно сегодня у тебя была чёткая стратегия и дисциплина, доверие к себе, чтобы выполнить наш план до самого конца. Просто МОНСТР! Вперёд!» — написал Стейси в социальных сетях.

Напомним, в финале турнира в Мадриде Соболенко обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Титул в столице Испании стал для белоруски 20-м в карьере на турнирах WTA.

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