Винус Уильямс дебютирует в качестве эксперта на телевидении на «Ролан Гаррос» — 2025

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс дебютирует в роли эксперта на канале TNT Sports. Она присоединится к звёздной команде экспертов на «Ролан Гаррос» — 2025.

Кроме того, в команду специалистов также вошли такие именитые теннисисты, как Андре Агасси, Крис Эверт, Джим Курье, Линдси Дэвенпорт, Джон Макинрой, Каролина Возняцки и Слоан Стивенс.

44-летняя Винус Уильямс до сих пор не объявила об официальном завершении карьеры. В 2025 году она не выступала на соревнованиях WTA, в последний раз на турнир она выходила в 2024-м.