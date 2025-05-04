Француженка Каролин Гарсия снялась с «тысячника» в Риме из-за проблем со спиной

Французская теннисистка бывшая четвёртая ракетка мира Каролин Гарсия сообщила, что не сможет выступить на турнире WTA-1000 в Риме (Италия). Спортсменка отказалась от участия из-за проблем со спиной.

«К сожалению, я не смогу выступить в Риме. Так грустно пропускать один из моих любимых турниров. Пора продолжать работу, чтобы быть в хорошей форме в Париже», — написала Гарсия в социальных сетях.

31-летняя Гарсия — победительница Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2022), чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде. Француженка из-за травмы спины снялась с матча первого круга турнира WTA-500 в Руане, где должна была сыграть против россиянки Анны Блинковой. На данный момент она занимает 99-ю строчку рейтинга WTA.