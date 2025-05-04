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Кори Гауфф рассказала, что помешало ей обыграть Соболенко в финале турнира в Мадриде

Кори Гауфф рассказала, что помешало ей обыграть Соболенко в финале турнира в Мадриде
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Чемпионка US Open — 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о причинах поражения в финале на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она проиграла белоруске Арине Соболенко со счётом 3:6, 6:7. Во втором сете Гауфф вела со счётом 5:3.

Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Процент попадания первой подачи был очень низкий. Когда играешь против кого-то, кто так агрессивен, как Арина, нужно определённо больше попадать в корт первым мячом. Хотелось бы мне, чтобы у меня это получилось лучше. У меня был сетбол во втором сете, на тай-брейке были возможности повести в счёте», — сказала Гауфф в ролике для WTA.

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