Кори Гауфф рассказала, что помешало ей обыграть Соболенко в финале турнира в Мадриде
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Чемпионка US Open — 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о причинах поражения в финале на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она проиграла белоруске Арине Соболенко со счётом 3:6, 6:7. Во втором сете Гауфф вела со счётом 5:3.
Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Процент попадания первой подачи был очень низкий. Когда играешь против кого-то, кто так агрессивен, как Арина, нужно определённо больше попадать в корт первым мячом. Хотелось бы мне, чтобы у меня это получилось лучше. У меня был сетбол во втором сете, на тай-брейке были возможности повести в счёте», — сказала Гауфф в ролике для WTA.
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