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Стали известны призовые на престижном турнире в Риме. Мужчины получат больше женщин

Организаторы престижного турнира в Риме (Италия) обнародовали призовой фонд соревнований 2025 года, которые пройдут с 7 по 18 мая. Стоит отметить, что призовые в мужском турнире выше, чем в женском.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с распределением призовых в одиночных разрядах.

Мужчины

Первый круг: € 20,820

Второй круг: € 30,895

Третий круг: € 52,925

Четвёртый круг: € 90,445

1/4 финала: € 165,670

1/2 финала: € 291,040

Финалист: € 523,870

Чемпион: € 985,030

Женщины

Первый круг: € 13,150

Второй круг: € 21,215

Третий круг: € 38,313

Четвёртый круг: € 66,110

1/4 финала: € 124,700

1/2 финала: € 240,380

Финалистка: € 456,735

Чемпионка: € 877,390