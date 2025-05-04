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Стали известны призовые на престижном турнире в Риме. Мужчины получат больше женщин

Стали известны призовые на престижном турнире в Риме. Мужчины получат больше женщин
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Организаторы престижного турнира в Риме (Италия) обнародовали призовой фонд соревнований 2025 года, которые пройдут с 7 по 18 мая. Стоит отметить, что призовые в мужском турнире выше, чем в женском.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с распределением призовых в одиночных разрядах.

Мужчины
Первый круг: € 20,820
Второй круг: € 30,895
Третий круг: € 52,925
Четвёртый круг: € 90,445
1/4 финала: € 165,670
1/2 финала: € 291,040
Финалист: € 523,870
Чемпион: € 985,030

Женщины
Первый круг: € 13,150
Второй круг: € 21,215
Третий круг: € 38,313
Четвёртый круг: € 66,110
1/4 финала: € 124,700
1/2 финала: € 240,380
Финалистка: € 456,735
Чемпионка: € 877,390

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