Янник Синнер прибыл в Рим, где проведёт первый турнир после дисквалификации за допинг

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер приехал в Рим (Италия), где проведёт первый турнир за три месяца после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Кадры с прибытия Синнера показал итальянский канал SuperTennis.

Фото: Кадр из трансляции

Трёхмесячная дисквалификация Синнера завершается сегодня, 4 мая. «Мастерс» в Риме стартует 7 мая. Завтра, 5 мая, итальянец проведёт первую официальную тренировку на кортах римского турнира.

В 2025 году Янник Синнер провёл один турнир — Australian Open, на котором стал чемпионом. В тур итальянец вернётся в ранге первой ракетки мира с запасом в более 1500 очков над вторым местом.