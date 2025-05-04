Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер прибыл в Рим, где проведёт первый турнир после дисквалификации за допинг

Янник Синнер прибыл в Рим, где проведёт первый турнир после дисквалификации за допинг
Комментарии

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер приехал в Рим (Италия), где проведёт первый турнир за три месяца после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Кадры с прибытия Синнера показал итальянский канал SuperTennis.

Фото: Кадр из трансляции

Трёхмесячная дисквалификация Синнера завершается сегодня, 4 мая. «Мастерс» в Риме стартует 7 мая. Завтра, 5 мая, итальянец проведёт первую официальную тренировку на кортах римского турнира.

В 2025 году Янник Синнер провёл один турнир — Australian Open, на котором стал чемпионом. В тур итальянец вернётся в ранге первой ракетки мира с запасом в более 1500 очков над вторым местом.

Материалы по теме
Медведев, Рублёв и Синнер заявились на турнир АТР-500 в немецком Галле
Материалы по теме
Синнер закрутил роман с эффектной русской моделью. Она заметно старше Янника
Синнер закрутил роман с эффектной русской моделью. Она заметно старше Янника
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android