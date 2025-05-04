Арина Соболенко повторила редкое достижение Навратиловой, Граф и Серены Уильямс

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко повторила редкое достижение трёх легендарных теннисисток Мартины Навратиловой, Штеффи Граф и Серены Уильямс, выиграв первые шесть матчей сезона с соперницами из топ-10 в двух сетах.

Легендарной Граф это удавалось сделать трижды — в 1994, 1995 и 1996 годах. Навратилова и Уильямс добивались подобного по одному разу — в 1986 и 2014 годах соответственно.

Напомним, вчера, 4 мая, Соболенко победила на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале она обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф.