Арина Соболенко повторила редкое достижение Навратиловой, Граф и Серены Уильямс
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко повторила редкое достижение трёх легендарных теннисисток Мартины Навратиловой, Штеффи Граф и Серены Уильямс, выиграв первые шесть матчей сезона с соперницами из топ-10 в двух сетах.
Легендарной Граф это удавалось сделать трижды — в 1994, 1995 и 1996 годах. Навратилова и Уильямс добивались подобного по одному разу — в 1986 и 2014 годах соответственно.
Напомним, вчера, 4 мая, Соболенко победила на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале она обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф.
Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
Кори Гауфф
К. Гауфф
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