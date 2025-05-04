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Наоми Осака стала победительницей турнира WTA-125 в Сен-Мало

Наоми Осака стала победительницей турнира WTA-125 в Сен-Мало
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Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 55-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей грунтового турнира категории WTA-125 в Сен-Мало (Франция). В финале она обыграла словенскую спортсменку Каю Юван со счётом 6:1, 7:5.

В рамках встречи Осака один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Юван ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Для 27-летней Осаки титул во французском Сан-Мало стал первым с Australian Open — 2021 и первым после рождения ребёнка.

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