Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 55-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака впервые в карьере завоевала титул на грунте. Сегодня, 4 мая, Осака стала победительницей турнира категории WTA-125 в Сен-Мало (Франция). В финале она обыграла словенскую спортсменку Каю Юван со счётом 6:1, 7:5.

На пути к титулу она обыграла Петру Марчинко (6:2, 6:1) и француженок Диан Парри (2:6, 6:3, 6:4), Эльзу Жакмо (6:3, 6:4) и Леолию Жанжан (6:2, 4:6, 6:0).

Для 27-летней Осаки титул во французском Сан-Мало стал первым с Australian Open — 2021 и первым после рождения ребёнка. По итогам турнира Наоми вернётся в топ-50 мирового рейтинга.