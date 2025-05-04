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Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс после победы на турнире в Мадриде

Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс после победы на турнире в Мадриде
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко повторила достижение 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» легендарной американки Серены Уильямс.

Обе теннисистки выиграли свои первые три титула на грунтовых кортах на турнирах категории «Большого шлема» или WTA-1000.

Вчера, 3 мая, Соболенко победила на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6. Соболенко выигрывала турнир в Мадриде в 2021, 2023 и 2025 годах. Для белорусской спортсменки титул в Мадриде стал 20-м в карьере и третьим в текущем сезоне.

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