«Не думаю, что это так». Муратоглу — о словах Бублика про низкий уровень игроков топ-50

Известный французский тренер Патрик Муратоглу отреагировал на слова казахстанского теннисиста Александра Бублика в матче против чеха Якуба Меншика на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Тогда Бублик заявил, что раньше в топ-50 были случайные люди, которые едва двигались на корте.

«Несмотря на то что мне очень нравится Александр Бублик, я не могу с ним согласиться. Для меня важнее то, что он проиграл, был эмоционален в своей манере, которая заключается в том, чтобы быть смешным и говорить сумасшедшие вещи. Он говорит, что топ-50 сегодня намного сильнее, чем пять лет назад. Я не думаю, что это так. Он не может использовать Меншика в качестве примера. Не стоит забывать, что несколько недель назад он выиграл «Мастерс» в Майами, обыграв в финале Новака Джоковича, так что его уровень гораздо выше, чем его рейтинг. Якуб Меншик быстро поднимается по рейтингу, а чтобы попасть в топ-10, нужно время. Он думает, что этот парень находится на этом уровне, но он играет в топ-10. Что, вероятно, правда. На харде это точно, а если это ещё не произошло на грунте, то, вероятно, скоро произойдёт. Поэтому он играет против игрока, чей рейтинг ниже его реального уровня. Вот почему он так считает, но не думаю, что это правда. Чувствую, что уровень чрезвычайно высок. Каждый игрок находится в опасности в каждом круге. Полагаю, что это уже было пять лет назад», — приводит слова Муратоглу We Love Tennis.