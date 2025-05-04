Ольховский оценил перспективы Медведева и Рублёва на возвращение в топ-10 рейтинга ATP

Бывший советский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на то, что российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев покинут топ-10 мирового рейтинга после выступления на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

«Я думаю, что положение дел вполне поправимое. Даня Медведев находится недалеко, и один-два успешных турнира уже могут его вернуть в десятку. Андрей Рублёв не смог защитить свой самый крупный титул прошлого года, так что сейчас ему нужно заново набирать победы. Я думаю, что в обозримом будущем хотя бы один из них вернётся в десятку», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.

Напомним, впервые с июня 2019 года в топ-10 рейтинга ATP не будет ни одного российского теннисиста.