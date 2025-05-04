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Янчук — о результатах Медведева и Рублёва: наши лидеры переживают спад

Янчук — о результатах Медведева и Рублёва: наши лидеры переживают спад
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Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о том, что российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев покинут топ-10 рейтинга ATP после неудачного выступления на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

«Сейчас наши лидеры переживают спад. Андрей Рублёв не смог защитить свою самую большую победу прошлого года, а Даниил Медведев на грунте играет не так эффективно, как на «харде». Мы привыкли, что у нас два спортсмена в десятке, но такова реальность. Я думаю, один из них в ближайшем будущем вернётся туда, класс игры у них высокий. Я думаю, что, скорее, это будет Медведев. Он неплохо выступил в Мадриде, дошёл до четвертьфинала. Видно, что он набирает форму, и я думаю, что после грунтовой части он себя покажет», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

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