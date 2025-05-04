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«Надеюсь сыграть с ним ещё». Каспер Рууд назвал своего главного соперника

«Надеюсь сыграть с ним ещё». Каспер Рууд назвал своего главного соперника
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15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд назвал третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса своим главным соперником.

«Заманчиво назвать Алькараса, потому что я проигрывал ему в некоторых из своих крупнейших финалов. Но если посмотреть на него как на соперника, то мы играли не так много раз. В своём первом финале «Мастерса» я играл с ним и проиграл в Майами, а в финале US Open, когда мы оба играли на своём первом «Шлеме», я проиграл ему. Так что заманчиво сыграть с ним. Он молод, и я надеюсь, что смогу сыграть с ним ещё много раз», — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.

Каспер Рууд вышел в финал грунтового «Мастерса» в Мадриде, где встретится с британцем Джеком Дрейпером. Матч начнётся не ранее 19:30 мск.

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