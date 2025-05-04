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«Вот что я называю идеальным резюме». Беккер — о карьерных достижениях Джоковича

«Вот что я называю идеальным резюме». Беккер — о карьерных достижениях Джоковича
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер отреагировал на карьерные достижения 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича.

«Вот что я называю идеальным резюме», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, за свою карьеру Новак Джокович завоевал 99 титулов категории ATP, а также одержал рекордные 24 победы на турнирах «Большого шлема». Серб является семикратным победителем Итогового турнира ATP и обладателем Кубка Дэвиса 2010 года. Кроме того, в 2024 году Джокович выиграл свою первую золотую медаль Олимпийских игр.

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