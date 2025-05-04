Калинская и Кырстя стали чемпионками турнира WTA-1000 в Мадриде в паре

Пара российской теннисистки Анны Калинской и румынской спортсменки Сораны Кырсти стала победителем грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале они обыграли россиянку Веронику Кудерметову и представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:7 (10:12), 6:4, 1:0 (12:10).
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Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Калинская и Кырстя один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Кудерметовой и Мертенс ни одного эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
На пути к титулу Калинская и Кырстя обыграли Се Шувэй и Елену Остапенко (7:6 (7:2, 6:4), Линду Носкову и Клару Таусон (6:0, 6:3), Улрикке Эйкери и Эри Ходзуми (7:5, 7:5), Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф (6:3, 4:6, 1:0 (10:7).
- 4 мая 2025
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