Рууд: трудно было представить ребёнка из Норвегии, который играет на крупных турнирах

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд ответил, какую самую большую трудность ему пришлось преодолеть в жизни.

«Думаю, просто тот факт, что я родом из маленькой теннисной страны с точки зрения истории этого вида спорта в нашей стране. Когда я рос, наблюдая за всеми этими легендами по телевизору, застал эпоху, когда Роджер стал величайшим, побив рекорд Сампраса по количеству «Больших шлемов», а затем Рафа превзошёл его, а потом пришёл Новак и снова превзошёл его.

Поэтому в некоторые дни мне было трудно представить себя маленьким ребёнком из Норвегии, который сможет попасть туда и играть на крупнейших турнирах, в крупнейших матчах, которые в моих глазах являются финалами турниров «Большого шлема». Конечно, я никогда их не выигрывал, но просто быть там — это огромный опыт, и я как бы ущипнул себя за руку, когда мне довелось играть в финалах крупных турниров.

Мне было семь, восемь или девять лет, когда я смотрел, как Рафа играет с Роджером, или Новак с Рафой, или кто-то ещё играет в финале турнира «Шлема», и вот я уже здесь. Так что думаю, что это долгий вызов, потому что это вся моя карьера. Полагаю, что именно этим я горжусь больше всего — тем, что с самого раннего возраста верил, что однажды смогу», — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.