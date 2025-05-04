«Рууд абсолютно прав». Турсунов — о жалобах норвежца в сторону болельщиков в Мадриде

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о недовольстве 15-й ракетки мира норвежского теннисиста Каспера Рууда в адрес болельщиков в матче 1/2 финала турнира категории «Мастерс» в Мадриде.

«Он абсолютно прав. Если судья не тормозит тех игроков, кто выкрикивает… Здесь вопрос, почему судья сразу это не пресекает? Он это сделал абсолютно корректно, кто-то бы пошёл и начал материться», — сказал Турсунов в эфире BB Tennis.

По словам Рууда, которые он адресовал судье на вышке Мануэлю Мессине, кто-то из болельщиков специально начинал шуметь как на его первой, так и на второй подаче.