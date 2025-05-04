«Всегда подшучиваю над Зверевым». Тиафо ответил, кто из игроков изменился больше всего

17-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо ответил, кто из игроков его поколения больше всего изменился с момента дебюта, а также раскрыл несколько подробностей о коллегах.

«Томми Пол сейчас намного серьёзнее, чем раньше. Томми был таким же клоуном, как и я, он мог делать всё что угодно, ввязывался в шалости, травмировался, прыгал через заборы. Райлли Опелка, став старше, стал гораздо более разговорчивым, он может говорить всё что угодно, он не боится споров. Не говорю, что он плохой, но он любит конфронтацию. Ему нравится выходить вперёд и играть в клоуна, он очень забавный. Недавно Опелка расстроил многих своими комментариями о парном разряде, заявив, что этот вид спорта предназначен для «неудачливых игроков в одиночном разряде».

Всегда подшучиваю над Александром Зверевым. Он с самого начала чувствовал себя комфортно. Он ходил одинаково, всегда носил цепочки, повязку на голове, длинные волосы. Он с самого начала чувствовал себя самим собой. Ник Кирьос, конечно, он любит выходить в свет, и я бы хотел сказать о Гаэле Монфисе. Гаэль много танцует, это было бы уморительно, но он не пьёт», — приводит слова Тиафо We Love Tennis.