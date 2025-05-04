Пресс-служба WTA отреагировала на победу Калинской и Кырсти на турнире WTA-1000 в Мадриде

Пресс-служба WTA отреагировала на победу россиянки Анны Калинской и румынской спортсменки Сораны Кырсти на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде. В финале они обыграли россиянку Веронику Кудерметову и представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:7 (10:12), 6:4, 1:0 (12:10).

«Покидаем Мадрид с новым оборудованием», — отреагировала пресс-служба WTA на титул Калинской и Кырсти, прикрепив фото теннисисток с трофеем.

На пути к титулу Калинская и Кырстя обыграли Се Шувэй и Елену Остапенко (7:6 (7:2, 6:4), Линду Носкову и Клару Таусон (6:0, 6:3), Улрикке Эйкери и Эри Ходзуми (7:5, 7:5), Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф (6:3, 4:6, 1:0 (10:7).