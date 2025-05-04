Пресс-служба WTA отреагировала на победу Калинской и Кырсти на турнире WTA-1000 в Мадриде
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Пресс-служба WTA отреагировала на победу россиянки Анны Калинской и румынской спортсменки Сораны Кырсти на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде. В финале они обыграли россиянку Веронику Кудерметову и представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:7 (10:12), 6:4, 1:0 (12:10).
Мадрид — парный разряд (ж). Финал
04 мая 2025, воскресенье. 16:40 МСК
Сорана Кырстя
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|1 12
|
|2
|0 10
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
«Покидаем Мадрид с новым оборудованием», — отреагировала пресс-служба WTA на титул Калинской и Кырсти, прикрепив фото теннисисток с трофеем.
На пути к титулу Калинская и Кырстя обыграли Се Шувэй и Елену Остапенко (7:6 (7:2, 6:4), Линду Носкову и Клару Таусон (6:0, 6:3), Улрикке Эйкери и Эри Ходзуми (7:5, 7:5), Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф (6:3, 4:6, 1:0 (10:7).
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