Фото: Роналдо наблюдает за матчем Дрейпера и Рууда в финале «Мастерса» в Мадриде
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Экс-нападающий мадридского «Реала», миланского «Интера» и сборной Бразилии чемпион мира по футболу Роналдо присутствует на финальном матче грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). За титул сражаются шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер и 15-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд.
Мадрид (м). Финал
04 мая 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|2
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Фото: Скриншот из трансляции
Дрейпер и Рууд впервые играют друг с другом. Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв, который в прошлогоднем финале обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 4:6, 7:5, 7:5. В этом году Рублёв в третьем круге уступил Александру Бублику из Казахстана (4:6, 6:0, 4:6).
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