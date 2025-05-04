Фото: Роналдо наблюдает за матчем Дрейпера и Рууда в финале «Мастерса» в Мадриде

Экс-нападающий мадридского «Реала», миланского «Интера» и сборной Бразилии чемпион мира по футболу Роналдо присутствует на финальном матче грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). За титул сражаются шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер и 15-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд.

Фото: Скриншот из трансляции

Дрейпер и Рууд впервые играют друг с другом. Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв, который в прошлогоднем финале обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 4:6, 7:5, 7:5. В этом году Рублёв в третьем круге уступил Александру Бублику из Казахстана (4:6, 6:0, 4:6).