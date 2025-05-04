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Стэн Вавринка проиграл Чоричу в финале челленджера в Экс-ан-Провансе

Стэн Вавринка проиграл Чоричу в финале челленджера в Экс-ан-Провансе
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Бывшая 12-я ракетка мира хорватский теннисист Борна Чорич, ныне занимающий 104-ю позицию в рейтинге, стал победителем грунтового челленджера в Экс-ан-Провансе (Франция). В финале он одолел трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», бывшую третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4).

В рамках встречи Чорич пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Вавринки 10 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

На пути к титулу Чорич обыграл Игнасио Бусе, Мариано Навоне, Артура Риндеркнеша и Пьер-Юга Эрбера.

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