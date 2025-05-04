Наоми Осака: какая ирония — выиграть трофей на поверхности, которую считала худшей

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 55-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака опубликовала пост после победы на грунтовом турнире категории WTA-125 в Сен-Мало (Франция).В финале она обыграла словенскую спортсменку Каю Юван со счётом 6:1, 7:5.

«Какая ирония — выиграть свой первый трофей на поверхности, которую я считала своей худшей. Но это одна из моих любимых вещей в жизни — всегда есть куда расти и развиваться. Спасибо всем, кто сопровождает меня в этом путешествии, я знаю, что оно неспокойное, но оно также очень веселое, и я благодарна за это», — написала Осака в социальных сетях.

Для 27-летней Осаки титул во французском Сан-Мало стал первым с Australian Open — 2021, первым после рождения ребёнка и первым на грунте в карьере.