Гилберт: Синнер — это конечная награда, но в итальянском теннисе есть гораздо больше

Экс четвёртая ракетка мира американец Брэд Гилберт высказался об успехе итальянцев в теннисе, а также о доминировании первой ракетки мира Янника Синнера.

«Для меня всё началось 10 лет назад с организации множества турниров ITF и «челленджеров», что дало шанс многим детям. В рейтингах сейчас Италия может похвастаться множеством игроков из Топ-100, многие из которых примерно того же возраста, что и Синнер, и это не совпадение. В вашей стране создана система, которая поддерживает не только игроков, но и тренеров, инструкторов и физиотерапевтов. Синнер — это конечная награда, но в итальянском теннисе есть гораздо больше.

До Открытого чемпионата Австралии он доминировал, а в последние полтора года практически не проигрывал до полуфинала. Насколько я понимаю, он не должен был пропустить ни одного турнира. Рим поможет ему выйти на пик формы в Париже. Говорю это потому, что, сколько бы вы ни тренировались, вы не можете воссоздать динамику матча. Их нужно сыграть. Здесь после того, как он пропустил турнир из-за травмы в прошлом году, ему будет очень важно показать хорошие результаты», — приводит слова Гилберта Corriere dello Sport.