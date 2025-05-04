Борис Беккер обратился к Наоми Осаке после её победы на турнире WTA-125 в Сен-Мало

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер отреагировал на то, что 55-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей турнира категории WTA-125 в Сен-Мало (Франция). В финале победительница четырёх турниров «Большого шлема» обыграла словенскую спортсменку Каю Юван со счётом 6:1, 7:5.

«С возвращением, Наоми», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Для 27-летней Осаки титул во французском Сан-Мало стал первым с Australian Open — 2021 и первым после рождения ребёнка. По итогам турнира Наоми вернётся в топ-50 мирового рейтинга.