Каспер Рууд стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде, одолев Джека Дрейпера
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15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд стал победителем грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В финале он обыграл шестую ракетку мира британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.
Мадрид (м). Финал
04 мая 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|4
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. В её рамках Рууд девять рез подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Дрейпера шесть эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Для Рууда титул в Мадриде стал 13-м в карьере. По итогам соревнований он вернётся в топ-10 мирового рейтинга. На пути к титулу он обыграл трёх игроков из топ-10 (Джека Дрейпера, Тейлора Фрица и Даниила Медведева).
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