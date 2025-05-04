Каспер Рууд стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде, одолев Джека Дрейпера

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд стал победителем грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В финале он обыграл шестую ракетку мира британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. В её рамках Рууд девять рез подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Дрейпера шесть эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Для Рууда титул в Мадриде стал 13-м в карьере. По итогам соревнований он вернётся в топ-10 мирового рейтинга. На пути к титулу он обыграл трёх игроков из топ-10 (Джека Дрейпера, Тейлора Фрица и Даниила Медведева).