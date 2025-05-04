Каспер Рууд впервые в карьере выиграл турнир категории «Мастерс»

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд впервые в карьере стал победителем турнира категории «Мастерс».

Сегодня, 4 мая, в финале «Мастерса» в Мадриде трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» обыграл шестую ракетку мира британца Джека Дрейпера. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

Для Рууда титул в Мадриде стал 13-м в карьере. По итогам соревнований он вернётся в топ-10 мирового рейтинга, вытеснив оттуда российского теннисиста Даниила Медведева. На пути к титулу он обыграл трёх игроков из топ-10 (Джека Дрейпера, Тейлора Фрица и Даниила Медведева). Отметим, что Рууд — лидер по победам на грунте с 2020 года (125).