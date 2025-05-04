«И ничего больше». Рууд оставил надпись на камере после победы на «Мастерсе» в Мадриде

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд после победы на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания) оставил на камере послание. В финале Рууд обыграл британца Джека Дрейпера, занимающего шестую строчку мирового рейтинга, со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

Фото: Скриншот из трансляции

«И ничего больше», — написал Рууд.

Для Рууда титул в Мадриде стал 13-м в карьере. Он также завоевал крупнейший трофей в карьере. В его активе один турнир категории ATP-500 и 11 категории ATP-250. По итогам соревнований он вернётся в топ-10 мирового рейтинга. На пути к титулу он обыграл трёх игроков из топ-10 (Джека Дрейпера, Тейлора Фрица и Даниила Медведева).