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Каспер Рууд стал первым норвежским теннисистом, выигравшим турнир категории «Мастерс»

Каспер Рууд стал первым норвежским теннисистом, выигравшим турнир категории «Мастерс»
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15-я ракетка мира Каспер Рууд стал первым норвежским теннисистом, выигравшим турнир категории «Мастерс».

Мадрид (м). Финал
04 мая 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 6
5 		6 4
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Сегодня, 4 мая, в финале «Мастерса» в Мадриде трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» обыграл шестую ракетку мира британца Джека Дрейпера. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

Для Рууда титул в Мадриде стал 13-м и самым крупным в карьере норвежского теннисиста. По итогам соревнований он вернётся в топ-10 мирового рейтинга, вытеснив оттуда российского теннисиста Даниила Медведева. На пути к титулу он обыграл трёх игроков из топ-10 (Джека Дрейпера, Тейлора Фрица и Даниила Медведева).

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