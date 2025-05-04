15-я ракетка мира Каспер Рууд стал первым норвежским теннисистом, выигравшим турнир категории «Мастерс».

Сегодня, 4 мая, в финале «Мастерса» в Мадриде трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» обыграл шестую ракетку мира британца Джека Дрейпера. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

Для Рууда титул в Мадриде стал 13-м и самым крупным в карьере норвежского теннисиста. По итогам соревнований он вернётся в топ-10 мирового рейтинга, вытеснив оттуда российского теннисиста Даниила Медведева. На пути к титулу он обыграл трёх игроков из топ-10 (Джека Дрейпера, Тейлора Фрица и Даниила Медведева).