Рууд — о победе на «Мастерсе»: если бы не показал максимум, то Дрейпер бы меня вынес

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о первом титуле на «Мастерсе». Сегодня, 4 мая, в финале «Мастерса» в Мадриде он обыграл шестую ракетку мира британца Джека Дрейпера. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

«Я давно к этому шёл… мечтал об этом с самого детства. Это действительно прекрасное чувство. То, как я сделал это сегодня, было отличным матчем. Знал, что Джек весь год играл невероятно. Особенно на этом турнире. Знал, что если бы не показал свой максимум, то он бы меня вынес. К счастью, я сыграл очень хорошо. Джек сейчас такой невероятный игрок на любом покрытии. Он выигрывал титулы на всех покрытиях, кроме этого. И сейчас он вышел в финал здесь, в Мадриде. Невероятный год для него. Очень хороший толчок для меня. Надеюсь, смогу продолжать в том же духе», — сказал Рууд в интервью на корте.

Для Рууда титул в Мадриде стал 13-м в карьере. По итогам соревнований он вернётся в топ-10 мирового рейтинга.