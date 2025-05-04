«Теннис жесток». Дрейпер — о поражении в финале «Мастерса» в Мадриде

Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер прокомментировал поражение в финале «Мастерса» в Мадриде. В матче за титул он уступил норвежцу Касперу Рууду. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:3, 4:6.

«Сначала я хотел бы поздравить Каспера. Это первый титул «Мастера» для тебя. Думаю, ты действительно заслужил его. Ты был храбрее меня в ключевые моменты и заслужил этот трофей. Ты так много работал, постоянно хорошо выступал в туре. Так что просто хочу поздравить тебя и твою команду. Эта поражение ранило меня, но я хочу поблагодарить свою команду… мою маму, моего брата. Спасибо за поддержку. Этот вид спорта жесток, но я думаю, что поражение сделает меня лучше», — сказал Дрейпер на церемонии награждения.

Для Рууда титул в Мадриде стал 13-м в карьере. По итогам соревнований он вернётся в топ-10 мирового рейтинга.