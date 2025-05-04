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«Теннис жесток». Дрейпер — о поражении в финале «Мастерса» в Мадриде

«Теннис жесток». Дрейпер — о поражении в финале «Мастерса» в Мадриде
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Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер прокомментировал поражение в финале «Мастерса» в Мадриде. В матче за титул он уступил норвежцу Касперу Рууду. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:3, 4:6.

Мадрид (м). Финал
04 мая 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 6
5 		6 4
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Сначала я хотел бы поздравить Каспера. Это первый титул «Мастера» для тебя. Думаю, ты действительно заслужил его. Ты был храбрее меня в ключевые моменты и заслужил этот трофей. Ты так много работал, постоянно хорошо выступал в туре. Так что просто хочу поздравить тебя и твою команду. Эта поражение ранило меня, но я хочу поблагодарить свою команду… мою маму, моего брата. Спасибо за поддержку. Этот вид спорта жесток, но я думаю, что поражение сделает меня лучше», — сказал Дрейпер на церемонии награждения.

Для Рууда титул в Мадриде стал 13-м в карьере. По итогам соревнований он вернётся в топ-10 мирового рейтинга.

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