Каспер Рууд обратился к своей невесте после победы на «Мастерсе» в Мадриде

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обратился к своей невесте Марии Галлигани после победы на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания). В финале он одолел британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

«Моей прекрасной невесте Марии, которая приехала вчера поддержать меня… спасибо, что дала мне стимул, чтобы я наконец-то преодолел финишную черту», — сказал Рууд на церемонии награждения.

Для Рууда титул в Мадриде стал 13-м в карьере. По итогам соревнований он вернётся в топ-10 мирового рейтинга

Напомним, Каспер Рууд в ноябре сделал предложение своей девушке Марии Галлигани, с которой состоит в отношениях с 2018 года.