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Каспер Рууд обратился к своей невесте после победы на «Мастерсе» в Мадриде

Каспер Рууд обратился к своей невесте после победы на «Мастерсе» в Мадриде
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15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обратился к своей невесте Марии Галлигани после победы на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания). В финале он одолел британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

Мадрид (м). Финал
04 мая 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 6
5 		6 4
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Моей прекрасной невесте Марии, которая приехала вчера поддержать меня… спасибо, что дала мне стимул, чтобы я наконец-то преодолел финишную черту», — сказал Рууд на церемонии награждения.

Для Рууда титул в Мадриде стал 13-м в карьере. По итогам соревнований он вернётся в топ-10 мирового рейтинга

Напомним, Каспер Рууд в ноябре сделал предложение своей девушке Марии Галлигани, с которой состоит в отношениях с 2018 года.

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