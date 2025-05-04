Рууд — Дрейперу после финала в Мадриде: теперь ты угроза для всех. Для тебя нет предела

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд после победы на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания) обратился к британцу Джеку Дрейперу. Рууд в финале соревнований обыграл Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

«Джек, спасибо за приятные слова. Какой ты игрок уже в юном возрасте. Игрок, которым ты стал на всех покрытиях. Теперь ты угроза для всех. Неважно, где. Неважно, когда. Я думаю, что для тебя нет предела. Невероятные усилия за эти пару недель. И твоя команда тоже. Продолжайте в том же духе. Для меня большая честь наблюдать за твоей игрой. К счастью, сегодня был мой день», — сказал Рууд на церемонии награждения.