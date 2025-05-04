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Рууд — Дрейперу после финала в Мадриде: теперь ты угроза для всех. Для тебя нет предела

Рууд — Дрейперу после финала в Мадриде: теперь ты угроза для всех. Для тебя нет предела
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15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд после победы на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания) обратился к британцу Джеку Дрейперу. Рууд в финале соревнований обыграл Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

Мадрид (м). Финал
04 мая 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 6
5 		6 4
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Джек, спасибо за приятные слова. Какой ты игрок уже в юном возрасте. Игрок, которым ты стал на всех покрытиях. Теперь ты угроза для всех. Неважно, где. Неважно, когда. Я думаю, что для тебя нет предела. Невероятные усилия за эти пару недель. И твоя команда тоже. Продолжайте в том же духе. Для меня большая честь наблюдать за твоей игрой. К счастью, сегодня был мой день», — сказал Рууд на церемонии награждения.

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