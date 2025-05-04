«Викинг выиграл!» Беккер оценил победу Рууда над Дрейпером в финале «Мастерса» в Мадриде
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер оценил победу норвежца Каспера Рууда на «Мастерсе» в Мадриде. В финале он обыграл шестую ракетку мира британца Джека Дрейпера. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:4.
Мадрид (м). Финал
04 мая 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|4
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
«Викинг выиграл! Поздравляю, Каспер. Он сделал это. Сохранив самообладание, Каспер провёл идеальный матч и заслуженно выиграл. Отдадим должное и Джеку. На пути к финалу он показал отличный теннис. Молодцы, ребята!» — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.
Для Рууда титул в Мадриде стал 13-м в карьере. По итогам соревнований он вернётся в топ-10 мирового рейтинга.
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