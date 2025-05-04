Рууд — Лопесу: турнир невероятен. Стоять здесь в качестве чемпиона — потрясающее чувство
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15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд после победы на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде поблагодарил испанца Фелисьяно Лопеса, занимающего теперь пост директора турнира.
Мадрид (м). Финал
04 мая 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|4
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
«Фели, спонсорам, всем, кто участвует… Этот турнир невероятен. Я пришёл сюда смотреть, когда мне было 11 лет. Наблюдал за тобой, Рафой, Новаком, Роджером, всеми. Стоять здесь в качестве чемпиона — потрясающее чувство. Это то, о чём можно только мечтать. Большое спасибо за то, что вы проводите этот турнир каждый год. Не могу дождаться следующего», — сказал Рууд на церемонии награждения.
Каспер Рууд стал чемпионом соревнований в Мадриде, обыграв британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.
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