Рууд — Лопесу: турнир невероятен. Стоять здесь в качестве чемпиона — потрясающее чувство

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд после победы на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде поблагодарил испанца Фелисьяно Лопеса, занимающего теперь пост директора турнира.

«Фели, спонсорам, всем, кто участвует… Этот турнир невероятен. Я пришёл сюда смотреть, когда мне было 11 лет. Наблюдал за тобой, Рафой, Новаком, Роджером, всеми. Стоять здесь в качестве чемпиона — потрясающее чувство. Это то, о чём можно только мечтать. Большое спасибо за то, что вы проводите этот турнир каждый год. Не могу дождаться следующего», — сказал Рууд на церемонии награждения.

Каспер Рууд стал чемпионом соревнований в Мадриде, обыграв британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.