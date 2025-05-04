Рафаэль Надаль поздравил Каспера Рууда с победой на «Мастерсе» в Мадриде

Бывший теннисист 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поздравил норвежца Каспера Рууда с победой на «Мастерсе» в Мадриде. В финале он обыграл шестую ракетку мира британца Джека Дрейпера. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

«Поздравляю, Каспер! Вполне заслуженно», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Для Рууда титул в Мадриде стал 13-м в карьере. По итогам соревнований он вернётся в топ-10 мирового рейтинга, вытеснив оттуда российского теннисиста Даниила Медведева. На пути к титулу он обыграл трёх игроков из топ-10 (Джека Дрейпера, Тейлора Фрица и Даниила Медведева). Отметим, что Рууд — лидер по победам на грунте с 2020 года (125).