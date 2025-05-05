Жозе Моргаду высказался о победе Каспера Рууда на «Мастерсе» в Мадриде

Известный португальский журналист Жозе Моргаду оценил победу норвежца Каспера Рууда на «Мастерсе» в Мадриде. В финале он обыграл шестую ракетку мира британца Джека Дрейпера. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

«Рууд выиграл свой первый «Мастерс» сразу после того, как покинул топ-10. Удивительный момент. Он был прав, когда сказал, что его жизнь не изменилась после вылета из десятки лучших», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Для Рууда титул в Мадриде стал 13-м в карьере. По итогам соревнований он вернётся в топ-10 мирового рейтинга, вытеснив оттуда российского теннисиста Даниила Медведева.