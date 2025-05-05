«Собаки, кофе, Рим и много тенниса». Анастасия Павлюченкова поделилась фото из Италии

47-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в социальных сетях поделилась фотографиями из Рима (Италия), где пройдёт грунтовый турнир категории WTA-1000.

Фото: Из личного архива Анастасии Павлюченковой

Фото: Из личного архива Анастасии Павлюченковой

Фото: Из личного архива Анастасии Павлюченковой

«Собаки, кофе, Рим и много тенниса (наконец-то), — подписала снимки Павлюченкова.

Анастасия Павлюченкова на грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) в первом круге уступила латвийской теннисистке Анастасии Севастовой со счётом 4:6, 5:7. На «тысячнике» в Майами (США) россиянка на старте проиграла 33-летней польке Магде Линетт (34-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу Линетт. Отметим, что для Павлюченковой турнир в Майами стал первым после перенесённой вирусной инфекции. Анастасия не играла с середины февраля.

Турнир в Риме пройдёт с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.