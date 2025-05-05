Рууд — о победе в Мадриде: поднять трофей такого уровня — особенное чувство

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о первом титуле на «Мастерсе». Сегодня, 4 мая, в финале «Мастерса» в Мадриде он обыграл шестую ракетку мира британца Джека Дрейпера. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

«Да, это невероятное ощущение. Знаете, я всегда верил в себя на протяжении всей карьеры. Мне ещё никогда не удавалось выиграть турнир такого уровня. Было тяжело снова и снова пытаться выиграть. Поднять трофей такого уровня – особенное чувство», — сказал Рууд в эфире BB Tennis.

Для Рууда титул в Мадриде стал 13-м в карьере. По итогам соревнований он вернётся в топ-10 мирового рейтинга.