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Рууд — о победе в Мадриде: поднять трофей такого уровня — особенное чувство

Рууд — о победе в Мадриде: поднять трофей такого уровня — особенное чувство
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15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о первом титуле на «Мастерсе». Сегодня, 4 мая, в финале «Мастерса» в Мадриде он обыграл шестую ракетку мира британца Джека Дрейпера. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

Мадрид (м). Финал
04 мая 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 6
5 		6 4
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Да, это невероятное ощущение. Знаете, я всегда верил в себя на протяжении всей карьеры. Мне ещё никогда не удавалось выиграть турнир такого уровня. Было тяжело снова и снова пытаться выиграть. Поднять трофей такого уровня – особенное чувство», — сказал Рууд в эфире BB Tennis.

Для Рууда титул в Мадриде стал 13-м в карьере. По итогам соревнований он вернётся в топ-10 мирового рейтинга.

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