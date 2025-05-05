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Джек Дрейпер: неважно, какой у меня рейтинг. Не чувствую себя фаворитом

Джек Дрейпер: неважно, какой у меня рейтинг. Не чувствую себя фаворитом
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, что, находясь в топ-10 мирового рейтинга, не чувствует себя фаворитом в матчах. В финале грунтового «Мастерса» британец проиграл норвежцу Касперу Рууду (17-й в рейтинге) со счётом 5:7, 6:3, 4:6.

— Сейчас вы — пятый в мире, и почти в каждом матче вы становитесь фаворитом. Учитывая это, как вы думаете, будете ли чувствовать что-то другое, когда выйдете на корт?
— Не совсем. Я думаю, что на этом уровне действительно много потрясающих игроков. Неважно, какой у меня рейтинг, будь то шестое место в мире на этой неделе или 20-е, или 30-е, я всегда выхожу на матч с мыслью о том, что шансы проиграть матч велики, как и выиграть его, потому что разница очень мала, как сегодня. У меня определённо много уверенности в матчах, где я могу доставить кому угодно неприятности и быть опасным для кого угодно. Но также знаю, что есть много игроков, которые, как я уже сказал, хотят меня обыграть. Поэтому не чувствую себя фаворитом. Просто чувствую, что мы равны, и, когда мы соревнуемся, мы начинаем с нуля, и тот, кто лучше в этот день, побеждает, — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

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